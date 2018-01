Lieber Leser,

der Bitcoin bleibt auch in dieser Woche in seiner Range gefangen. Damit notiert er gegen den US-Dollar nun aber bereits die zweite Woche in Folge in der Nähe einer wichtigen charttechnischen Unterstützung. Diese wird durch die zuvor überwundene Aufwärts-Trend-Linie, die im Bereich bei 11.000 US-Dollar verläuft, repräsentiert. Im Bereich bei 10.200 US-Dollar verläuft das 50 % Fibonacci-Level. Fibonacci-Level haben sich im Laufe des Aufwärts-Trends als recht zuverlässige Wegweiser ... (David Iusow)

