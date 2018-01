US-Präsident Trump hat erste Strafzölle gegen China angekündigt. Weitere Barrieren sollen folgen. Der US-Experte Edward Alden hält den Kurs für gefährlich - und warnt vor globalen Konsequenzen eines Handelskriegs.

Edward Alden, Handelsexperte vom Washingtoner Politikinstitut "Council on Foreign Relations", war langjähriger Bürochef der "Financial Times". Er forscht und publiziert über die Wettbewerbsfähigkeit der USA in Zeiten der Globalisierung.

Herr Alden, für eine Weile sah es so aus, als würde sich die US-Regierung gegenüber China zurückhalten. Jetzt hat US-Präsident Trump Strafzölle auf Solarelemente angekündigt, China reagierte erbost. Weitere Handelshemmnisse sollen folgen. Was war der Anlass für diese Wende?Auch wenn das Thema im ersten Jahr seiner Präsidentschaft unter dem Radar lief, war Trumps Regierung immer der Meinung, dass härtere Aktionen gegen China notwendig sind. Man war zunächst bereit, damit zu warten, auch wegen der Bedeutung Chinas im Umgang mit Nordkorea. Jetzt kommt Bewegung in die Sache, weil der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer mehrere Untersuchungen zum Abschluss gebracht hat. Das brauchte schlichtweg Zeit. Am ehesten konnte man von einem Wendepunkt sprechen, als Trump im August 2017 ein Angebot Chinas ablehnte, weniger Stahl zu produzieren. Die US-Regierung bewegt sich aber seit einiger Zeit konstant auf eine Krise im Handelsverhältnis zu China zu.

Grundlage für Lighthizers Untersuchungen sind jahrzehntealte Paragraphen aus dem US-Handelsgesetz. Trump kann Chinas Umgang mit fremdem geistigen Eigentum bestrafen, oder hohe Zölle zum Schutz der heimischen Produktion verhängen. Wie wird sich der Präsident entscheiden?Als die Regierung die Untersuchungen einleitete, war sie bereits der Meinung, dass bestimmte Importe ein Sicherheitsrisiko darstellen. Deshalb vermute ich, dass auch die Abschlussberichte in diese Richtung gehen und Trump entsprechende Maßnahmen einleiten wird. Der Präsident kann eine breite Palette an Strafzöllen auf Metallimporte verhängen. Denkbar ist auch, dass die Barrieren gezielt für Produkte greifen, die im US-Verteidigungssektor verarbeitet werden. Für weitaus relevanter halte ich aber die anstehende ...

