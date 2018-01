Mainz (ots) -



Zwei ZDF-Produktionen wurden beim 39. Festival Max-Ophüls-Preis, das vom 22. bis 28. Januar 2018 in Saarbrücken stattfindet, ausgezeichnet. "Global Family" (Redaktion: Christian Cloos, ZDF/Das kleine Fernsehspiel, und Susanne Mertens, ZDF/ARTE) wurde als Bester Dokumentarfilm prämiert. Den Preis der Kinderjury erhielt die ZDF/ARTE-Produktion "Draußen in meinem Kopf" (Redaktion: Claudia Tronnier, ZDF/Das kleine Fernsehspiel, Olaf Grunert, ZDF/ARTE, und Barbara Häbe, ARTE).



Eine somalische Famile, die aufgrund des Bürgerkriegs auf der ganzen Welt verteilt lebt, steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms "Global Family" von Andreas Köhler (Buch, Regie und Kamera) und Melanie Andernach (Regie). Die über 80-jährige Imra muss ihr Exil in Äthiopien verlassen und die Familie deshalb schnell eine Lösung finden: Wo soll Imra hin? "Global Familiy" wurde produziert von "Made in Germany" Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE und gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW sowie der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.



Eibe Krebs schrieb zusammen mit Andreas Keck das Buch zu "Draußen in meinem Kopf" und führte auch Regie. Er erzählt die Geschichte des an Muskeldystrophie leidenden Sven (Samuel Koch) und seines Betreuers Christoph (Nils Hohenhövel). Der Film wurde produziert von Juna Film und gefördert von der Filmförderung Hamburg/Schleswig Holstein, der Film- und Medienstiftung NRW und dem Wim Wenders Stipendium NRW.



