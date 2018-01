Liebe Leser,

Mylan hat im 1. Quartal von der Übernahme der schwedischen Meda und des US-Unternehmens Renaissance Akquisition Holding profitiert. Der Umsatz stieg um 24,1%, und der Gewinn pro Aktie hat sich vervierfacht. Die Zukäufe trugen zusammen 607 Mio $ zum Umsatz bei. In allen Regionen ist Mylan gewachsen, in Europa dank der Meda-Übernahme sogar um 53% auf 892 Mio $. Den geringsten Zuwachs gab es in den USA mit 5% auf 1,21 Mrd $. Verantwortlich waren schwache EpiPen-Umsätze.

Mylan ... (Volker Gelfarth)

