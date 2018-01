Kaufen und Liegenlassen - am besten über einen möglichst langen Zeitraum. In diesen wenigen Worten steckt bereits eine ganze Menge des Foolishen Erfolgsrezeptes.



Doch um auch wirklich über einen sehr langen Zeitraum seine Aktien für sich arbeiten zu lassen, musst du deine Investitionen besonders sorgfältig auswählen.



Lass uns daher heute einen Blick auf drei Aktien werfen, die du meiner Meinung nach getrost für die nächsten 30 Jahre oder länger in deinem Portfolio halten kannst. Alle verfügen auf individuelle Art über solide Trends, Alleinstellungsmerkmale oder hervorragende Marken, die das möglich machen.

1) Beiersdorf

Fangen wir an mit Beiersdorf (WKN: 520000). Als ich gerade frisch mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...