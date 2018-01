Ingvar Kamprad hatte den weltberühmten Möbelkonzern Ikea im Alter von nur 17 Jahren gegründet. Nun ist der Gründer des schwedischen Unternehmens im Alter von 91 Jahren verstorben.

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Der 91-Jährige sei am Samstag in seinem Haus in Smaland gestorben, ...

