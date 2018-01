Der US-Kongress hat den "Shutdown" relativ schnell beendet und erhöht den Schuldenberg weiter. Die Lage war allerdings zum Wochenstart noch nicht geklärt und trotzdem konnte die US-Börsen auch der Stillstand in der Administration nicht erschüttern. Der Dow Jones startete zunächst mit kleinen Gewinnen in die neue Handelswoche, nahm dann wieder Fahrt auf und am Wochenende hatte der Dow Jones erneut rund 600 Punkte zugelegt und wieder ein neues Rekordhoch ...

