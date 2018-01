Die SPD ist wieder die mitgliederstärkste Partei Deutschlands - und hat die CDU somit in puncto Personenstärke der Basis überholt. Die anstehende Abstimmung über eine GroKo könnte maßgeblich dazu beigetragen haben.

CDU und SPD haben nach Informationen der "Bild am Sonntag" im Wahljahr 2017 erstmals seit langem wieder mehr Eintritte als Austritte und Todesfälle verzeichnet. In die SPD sind laut Parteizentrale im vergangenen Jahr 31 094 Menschen eingetreten, so viele wie seit 20 Jahren nicht ...

