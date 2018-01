Eine Kirche in Zürich akzeptiert nun auch Spenden, die mit virtuellen Währungen wie dem Bitcoin bezahlt werden. Spenden kommen aus der ganzen Welt. Dabei hat die Bibel auch einen weisen Rat für Bitcoin-Investoren parat.

Wenn's ums Geld geht, spart die Bibel nicht mit Ratschlägen: "Der Gerechte ist barmherzig und gibt", heißt es im Alten Testament. Und Jesus selbst soll gesagt haben, dass Geben seliger als Nehmen ist. Über die Währung, die Christen dabei benutzen sollen, hat er sich allerdings nicht geäußert. Und so gibt es in Zürich nun die erste Kirche, die digitales Neuland betritt: Die Freikirche namens "International Christian Fellowship" (ICF) akzeptiert seit Kurzem auch Spendengelder in Bitcoin und anderen virtuellen Währungen.

Die Idee dazu sei von einigen Kirchgängern gekommen, die selbst mit virtuellen Währungen handeln, berichtet Nicolas Legler, Geschäftsführer der ICF Zürich. "Wir wollten das Thema Kryptowährungen aufgreifen, weil wir uns als Kirche am Puls der Zeit verstehen", sagt Legler dem Handelsblatt. Wer spenden will, kann dazu neben dem Bitcoin auch die Kryptowährungen Ether, Stellar, Ripple und Bitcoin Cash benutzen. Die Macher sehen darin keinen Widerspruch zur christlichen Lehre - und haben mit der Aktion unerwarteten Erfolg. ...

