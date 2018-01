Syrische Flüchtlinge sind in Deutschland ein großes Thema - in Jordanien ist die Herausforderung noch viel gewaltiger. Der Bundespräsident begegnet auf seiner Nahost-Reise aber auch anderen Krisen und Problemen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Jordanien die Aufnahme Hunderttausender syrischer Flüchtlinge in dem kleinen Land gewürdigt. Deutschland sehe das Engagement Jordaniens mit "großem Respekt und mit Bewunderung", sagte Steinmeier im Gespräch mit dem jordanischen König Abdullah am Sonntag in der Hauptstadt Amman. "Dies ist eine riesige Belastung für das Land", betonte er.

In Jordanien leben nach offiziellen Angaben mehr als 600 000 Flüchtlinge aus Syrien. Noch einmal so viele sind nach Schätzungen unregistriert in dem Land mit nur knapp zehn Millionen Einwohnern.

König Abdullah dankte Steinmeier für "historische Unterstützung" aus Deutschland. Als wichtiges Thema der Gespräche nannte er den Nahost-Konflikt und die Zukunft Jerusalems. Steinmeier hob die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hervor.

