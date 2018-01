Präsident Trump hat gewaltige Probleme: Seine Steuerreform reißt Löcher ins Budget, seine Strafzölle verärgern die Gläubiger - und die Schulden von Staat, Unternehmen und Konsumenten werden zum unkalkulierbaren Risiko.

Immerhin, Miss Liberty hat wieder geöffnet. Wegen des "Government Shutdown" in den USA mussten Touristenattraktionen wie die Freiheitsstatue schließen, öffentlich Bedienstete wurden aus Geldmangel in den Zwangsurlaub geschickt. Seit Montag ist der Shutdown fürs Erste beendet. Doch wer in den kommenden Monaten die 354 Stufen zur Krone der Freiheitsstatue hinaufsteigen will, sollte sich vorher über die politische Großwetterlage informieren. Der Streit zwischen Republikanern und Demokraten um die Anhebung des US-Schuldenlimits ist nur vorübergehend beigelegt. Das Geld in der Kasse reicht noch für drei Wochen, ab dem 8. Februar muss eine nachhaltigere Lösung her.

Gut möglich also, dass der Etatsperre im Januar weitere folgen. Denn innenpolitisch ist die Lage verfahren. Präsident Donald Trump will mehr Geld für das Militär, den Grenzschutz und die Veteranen; die Demokraten fordern Sozial- und Infrastrukturprogramme und beharren auf der Fortführung des DACA-Programms, das Kinder illegaler Einwanderer vor Abschiebung schützt. Der staatskritische Flügel der Republikaner will das Schuldenlimit gar nicht mehr anheben.

Der aktuelle Finanzierungsstreit markiert dabei nur die Spitze des Eisbergs. Der "Shutdown" sei ein "temporäres innenpolitisches Gezerre, die ökonomischen Auswirkungen sind begrenzt. Viel problematischer ist die langfristige Haushaltsentwicklung", warnt Bernd Weidensteiner, USA-Analyst der Commerzbank. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben werde wegen der demografischen Entwicklung und der hohen Kosten des Gesundheitswesens immer weiter auseinander gehen. Eine nachhaltige Konsolidierung sei "unter Trump nicht zu erwarten".

Dabei wäre sie überfällig. Die USA sind mit fast 21 Billionen Dollar verschuldet, sekündlich kommen 31.573 Dollar hinzu. Die Investmentbank Goldman Sachs warnt, die Schulden drohten aus dem Ruder zu laufen. Für Fed-Chefin Janet Yellen ist der steigende Schuldenberg "eine Sache, die unsere Bürger unruhig schlafen lassen sollte".

Zumal die jüngst verabschiedete Steuerreform die Verbindlichkeiten weiter in die Höhe treiben dürfte. Zwar verspricht Trump, die Senkung des Unternehmenssteuersatzes von 35 auf 21 Prozent lasse sich über höheres Wachstum finanzieren. Auch manche Ökonomen wie etwa der Harvard-Professor Martin Feldstein halten die fiskalischen Folgen für beherrschbar. Doch inzwischen räumen selbst republikanische Politiker ein, dass es die Reform nicht zum Nulltarif geben wird. Die freundlichsten Schätzungen - etwa von der Denkfabrik Tax Foundation - prognostizieren einen Anstieg ...

