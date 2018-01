Bern - Finanzminister Ueli Maurer fürchtet um den Anschluss der Schweiz im internationalen Standort-Wettbewerb. Er erklärt die Unternehmenssteuerreform in zwei Interviews für "höchst dringlich" und warnt vor grossem Schaden bei Verzögerungen durch eine weitere Abstimmung.

Der Wettbewerb werde härter, der Kampf um das Steuersubstrat sei voll entbrannt und der Druck rasch zu handeln, sei gross, sagte der SVP-Bundesrat in Interviews mit der "NZZ am Sonntag" und der "SonntagsZeitung". Neben den USA würde auch Grossbritannien die Besteuerung der Firmengewinne in absehbarer Zeit senken. Länder wie Irland, die Niederlande und die baltischen Staaten befänden sich ebenfalls im Wettbewerb.

Steuerreform 17 höchst dringlich

Für die Schweiz sei die Steuerreform 17 höchst dringlich geworden, sagte Maurer. Die Rechtsunsicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...