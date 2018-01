Überall in New York riecht es nach Marihuana, die Joints kreisen in aller Öffentlichkeit. Amerikas Einstellung gegenüber Cannabis ändert sich - wie auch die von Bürgermeister Bill de Blasio erlassenen Vorschriften.

Heute ist es aus New York nicht mehr wegzudenken: Das Rauchverbot in Restaurants und Bars. Das Essen schmeckt besser, die Kleidung riecht nicht mehr nach Zigaretten, der Kopf schmerzt weniger vom Alkohol. Die einst kontroverse Idee des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg veränderte New York und damit die Welt, viele Städte machten es der Metropole nach.

Da ist es eine Ironie der Geschichte, dass New York jetzt wieder mit Rauch verpestet wird. In vielen Gegenden und fast zu jeder Tageszeit riecht es auf der Straße oft nach Marihuana oder Haschisch, je nach Windrichtung dringt der eklig-süße Duft einem schon frühzeitig in die Nase. Die Raucher sind leicht auszumachen, mal Jugendliche an der Straßenecke, mal Küchenhilfen in der Pause, mal Nachtschwärmer.

Als Einwohner staunt man. Zwar mag Cannabis in Colorado und einer Handvoll von anderen Bundesstaaten nicht mehr verboten sein, aber in New York ist die Droge nicht erlaubt. Allerdings ...

