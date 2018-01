Stockholm (awp/sda/afp) - Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit in seinem Haus im südschwedischen Smaland "friedlich eingeschlafen", teilte die schwedische Möbelkette am Sonntag mit. Kamprad, der Ikea im Alter von 17 Jahren gegründet hatte, war einer der reichsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...