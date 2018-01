Das Geschäft mit Übernahmen und Fusionen startet rasant ins Jahr 2018. Das Volumen der angekündigten Fusionen beläuft sich bereits auf 152,5 Milliarden Dollar. Weitere große Transaktionen dürften folgen.

Vom Pharma- bis zum Finanzsektor läuft das M&A-Geschäft im Jahre 2018 rund um den Globus auf Hochtouren. Zwar sind erst drei Wochen des neuen Jahres vergangen, doch das Volumen der angekündigten Fusionen beläuft sich bereits auf 152,5 Milliarden Dollar. Einen höheren Wert hatte es zuletzt im Technologie-Deal-Wahn des Jahres 2000 gegeben, wie Daten des Finanzdienstleisters Bloomberg zeigen. Damals waren im selben Zeitraum 374 Milliarden Dollar.

Banken zufolge verleihen die US-Steuerreform, die robuste Konjunkturentwicklung und die steigenden Aktienkurse den Managern die nötige Zuversicht, trotz aller Bedenken milliardenschwere Transaktionen zu unterzeichnen - und in manchen Fällen auch hohe Preise zu zahlen. "Wir befinden uns weiter in jenem Goldilocks-Szenario, das zum starken Abschluss des M&A-Jahres 2017 beigetragen hat", sagt Susie Scher, Co-Head Americas Financing bei Goldman Sachs in New York.

2017 hatten Manager und Berater lange darauf gewartet, dass US-Präsident Donald Trump seine Steuerversprechen umsetzt. Als es im September schließlich soweit war, bejubelten die Firmen nicht nur die niedrigen Steuersätze, sondern auch die geringeren Abgaben bei der Rückführung von Auslandsvermögen. Möglicherweise werden mit den Einsparungen künftig neue Übernahmen finanziert. "Die Klarheit über die Steuerreform hat dazu geführt, dass die Unternehmen jetzt ...

