Der deutschen Industrie steht nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen eine Streikwelle bevor. Beide Parteien weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Nun hat die IG Metall zu 24-Stunden-Streiks aufgerufen.

Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie steht die wichtigste deutsche Industriebranche vor einer Woche massiver Warnstreiks. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kündigte am Samstag in Stuttgart an, bundesweit würden die Mitglieder in mehr als 250 großen und kleinen Betrieben zu 24-Stunden-Streiks von Mittwoch bis Freitag aufgerufen. "Dass ein Tag nichts produziert wird, das tut weh - und zeigt, dass die IG Metall handlungsfähig ist." Unter dem Druck der Streiks sollen die Arbeitgeber mit "Einigungswillen" bald nach den Aktionen an den Verhandlungstisch im Pilotbezirk Baden-Württemberg zurückkehren. Südwestmetall-Chef Stefan Wolf machte die Gewerkschaft mit "nicht verhandelbaren Forderungen" für den Eklat verantwortlich. "Wenn sie massiv in diese Streiks geht, wird es international zu schwerem Reputationsschaden führen."

Gewerkschaft und Arbeitgeber gaben sich gegenseitig die Schuld dafür, dass die fünfte Verhandlungsrunde nach rund 16 Stunden abgebrochen wurde. Den größten Streit gab es über zwei Bonusurlaubstage für eine kleine Gruppe: Teilzeitbeschäftigte, die wegen familiärer Verpflichtungen kürzer treten und Schichtarbeiter, die verkürzen wollen. Generell sollten alle Beschäftigte das Recht auf eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden bekommen. Diejenigen, die für Kinder sorgen oder Angehörige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...