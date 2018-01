Liebe Leser,

Pernod hatte schon mit seinen Jahreszahlen unsere Erwartungen übertroffen. Im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat sich der Erfolgskurs fortgesetzt. Trotz negativer Wechselkurseffekte stieg der Umsatz um 2%. Organisch ist Pernod um 5,7% gewachsen. Der starke Euro belastete die Umsatzentwicklung mit 78 Mio €. Zur Ergebnisentwicklung im 1. Quartal äußert sich der Konzern traditionell nicht. In allen Regionen ist der Umsatz gestiegen, in Europa um 2,8%, in Asien um 2,5% ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...