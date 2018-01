USA auf Rekordjagd, DAX hinkt hinterher

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Etwas orientierungslos wirkte der DAX zwischenzeitlich. Nachdem er zum Wochenstart noch Anlauf zu einem neuen Allzeithoch nahm und dieses auch erreichen konnte, entschieden sich die Marktteilnehmer schnell für die Gegenrichtung. Die Rechnung wurde allerdings ohne die Wall Street gemacht. Man sah in den USA erneut eine Rekordjagd, welche gerade zum Wochenausklang mit neuen Höchstständen gipfelte. Was bedeutete dies für den DAX und wie kann es dort weitergehen? Immerhin konnte der DAX erneut nicht mithalten.

Handelswoche im Rückblick: DAX kann erneut nicht mithalten

Nur noch 80 Punkte bis zum Allzeithoch (und eine Treppenstufe) titelte ich in der Vorwoche. Am Montag waren es in der Spitze nur noch 55 Punkte. Das Trading in diese Richtung und damit im größeren Zeitfenster machte somit erneut Sinn, wie in den sozialen Kanälen entsprechend gezeigt:

Intraday Trading in große Trendrichtung beim DAX

Mittels Positionsmanagement konnte man daran entsprechend partizipieren. Den Trade begleitete ich auf Facebook mit dem Broker JFD - dort war folgendes Update dann ersichtlich:

Bereits am Dienstag war es dann "endlich" soweit. Gleich am Morgen eröffnete der DAX mit einem GAP und sprang damit auf das neue Allzeithoch. Mit 13.596 Punkten lag dies rund 70 Punkte über der bisherigen Marke. Genau zu diesem Punkt und der hier verorteten Trendlinie korrigierte der Markt auch im nächsten Impuls und frustrierte damit ein wenig die Bullen, welche mit dem neuen Allzeithoch in den Markt drängten:

Trendlinie DAX Chartanalyse Intraday

Ab diesem Punkt nahm die Unsicherheit zu und ließ am Mittwoch ein erstes größeres Short-Signal zu. Mit Bruch des Zweitagestiefs konnte hierbei ein Impuls generiert werden, auf den viele Marktteilnehmer aufspringen mussten. Denn jeder Investor und Anleger hat einen Stopp vor Augen oder im Markt, der bei Änderung der Rahmenbedingungen das Kapital schützt. Neue Tagestiefs oder sogar Mehrtagestiefs sind hierfür prädestiniert. Auf nextmarkets gab es dazu auch einen entsprechenden Trade zu beobachten:

