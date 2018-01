Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:0 gewonnen. Die erste Hälfte des Spiels war ohne nennenswerte Torchancen verlaufen.

In der 48. Minute brachte Leon Bailey die Gastgeber nach einer Vorlage von Lucas Alario schließlich in Führung. In der 68. Spielminute baute Wendell die Führung weiter aus, indem er einen Elfmeter verwandelte. Leverkusen ist damit auf Platz zwei der Tabelle und hat 16 Punkte Rückstand auf den FC Bayern München.