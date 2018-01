Die Parteichefs einer möglichen Großen Koalition haben sich in Berlin getroffen. Am Sonntagabend kommen noch die 15 Spitzenunterhändler zusammen. Sie könnten bereits über Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen beraten.

Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer sind am Sonntag in Berlin zu Beratungen über die entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen zusammengekommen. Zuvor hatte die CDU-Vorsitzende in einem Vier-Augen-Gespräch mit Seehofer in der Parteizentrale der Christdemokraten erneut die gemeinsame Unionslinie abgesteckt.

Von 20.00 Uhr an wollte dann die kleine Runde der 15 Spitzenunterhändler von CDU, CSU und SPD tagen. Ob bereits über erste Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen beraten werden kann, war zunächst offen. In den Arbeitsgruppen soll nach Lösungen für die einzelnen Streitpunkte gesucht werden. Ist kein Kompromiss möglich, müssen am Ende üblicherweise die Parteivorsitzenden den Knoten durchschlagen.

Die Arbeitsgruppe Außenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Verteidigung und Menschenrechte hatte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits am Samstag erstmals den kompletten Themenbereich durchgearbeitet. Man habe in konstruktiver Atmosphäre verhandelt und sei bereits in die Textarbeit zum Endergebnis eingestiegen, hieß es. Am Sonntagvormittag sei zunächst parteiintern weiterberaten worden. Unklar blieb zunächst, bei welchen Punkten es keine Einigung geben könnte.

Für die CDU wies Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer Forderungen der Sozialdemokraten nach einer weitreichenden Nachbesserung der Sondierungsergebnisse zurück. ...

