FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will Beteiligungen und Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische Konzerne effizienter verhindern können, sagte Matthias Machnig, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der Welt am Sonntag.

"Es ist dringend notwendig, dass wir noch in diesem Jahr EU-weit ein schärferes gesetzliches Instrument an die Hand bekommen, um Übernahme-Fantasien sowie Technologie- und Know-how-Abfluss wirksam entgegenzutreten", sagte Machnig. "Wenn Deutschland und Europa auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich und innovativ sein wollen, brauchen wir zügig die Möglichkeit, staatlich gelenkte, strategische Firmenübernahmen anderer Staaten genauer unter die Lupe nehmen und notfalls auch untersagen zu dürfen", so Machnig.

Chinesische Investoren haben im vergangenen Jahr so viel Geld für Aufkäufe und Beteiligungen in Deutschland ausgegeben wie nie zuvor. Die Zeitung zitiert eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), nach der zwar die Zahl der Übernahmen und Beteiligungen im vergangenen Jahr erstmals rückläufig gewesen sei, allerdings die Summen die chinesische Investoren in Deutschland aufgewandt hätten, mit 12,1 Milliarden Rekordniveau erreicht hätten.

January 28, 2018

