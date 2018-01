Berlin (ots) - Erinnert sich noch jemand an Daniel Stendel? Jenen Jugendtrainer, den Hannover 96 von April 2016 bis März 2017 als Hoffnungsträger auf den Cheftrainer-Sessel gesetzt hatte? Doch so sehr es der Führung gefiel, die aktuelle Fußball-Mode zu bedienen, aus dem eigenen Klub einen frischen Mann hervorzubringen, so rasch wurde Stendel das Vertrauen entzogen. So hat es auch der VfB Stuttgart getan. Hannes Wolf, 36 Jahre, im September 2016 als der "nächste Jürgen Klopp" vom Nachwuchs von Borussia Dortmund geholt, wurde entlassen. Prompt raunt die Süddeutsche Zeitung vom "Abstiegskampf der Akademiker". Die Wahrheit sieht anders aus. Die Medien küren im Halbserien-Takt einen neuen Trainer zur Sternschnuppe der Stunde. Der Thomas Tuchel von vorgestern wurde zum Julian Nagelsmann von gestern.



