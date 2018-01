ROUNDUP: VW entschuldigt sich für Tierversuche - Weil: 'widerlich'

WOLFSBURG - Die Verstrickung des Volkswagen -Konzerns in Tierversuche beim Test von Dieselabgasen hat breite Empörung ausgelöst. Der Autobauer entschuldigte sich am Wochenende für die in den USA durchgeführten Versuche, bei denen Affen gezielt Schadstoffen ausgesetzt worden waren. "Wir sind der Überzeugung, dass die damals gewählte wissenschaftliche Methodik falsch war. Es wäre besser gewesen, auf eine solche Untersuchung von vornherein zu verzichten", teilte der Konzern am Samstag mit. Volkswagen distanziere sich klar von allen Formen der Tierquälerei. "Wir entschuldigen uns für das Fehlverhalten und die Fehleinschätzung Einzelner."

ROUNDUP 2: Ikea-Gründer Ingvar Kamprad mit 91 Jahren gestorben

STOCKHOLM - Der Gründer des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, Ingvar Kamprad, ist im Alter von 91 Jahren in seiner Heimat gestorben. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, ist Kamprad in seinem Heim in der südschwedischen Provinz Småland nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen. "Ingvar wird von seiner Familie und von Ikea-Mitarbeitern auf der ganzen Welt sehr vermisst werden und in Erinnerung bleiben", hieß es weiter.

ROUNDUP 2/'Kuschelkurs' ist vorbei: Metallbranche vor ganztägigen Warnstreiks

STUTTGART - Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall nun mit 24-stündigen Warnstreiks ein Einlenken der Arbeitgeber erzwingen. Rund 250 Betrieben in Deutschland steht diese Woche eine ganztägige Arbeitsniederlegung bevor, darunter beim Lastwagenbauer MAN in München.

IPO/Kreise: Siemens Healthineers soll noch vor Ostern an die Börse

FRANKFURT - Siemens macht Kreisen zufolge Tempo beim Börsengang seiner Medizintechnik-Sparte. Der formelle Ankündigung werde bereits Mitte bis Ende Februar erfolgen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Situation vertraue Personen. Die Handelsaufnahme sei dann im März geplant.

IPO/'FAS': Deutsche Bank bringt Vermögensverwaltung vor Ostern an die Börse

FRANKFURT - Die Deutsche Bank will ihre Vermögensverwaltung spätestens im März an die Börse bringen. Geplant sei die Erstnotiz noch vor Ostern, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).

Hochtief winkt Auftrag für Bahn-Projekt am Flughafen Los Angeles

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief hat gute Chancen auf einen Auftrag aus den USA. Ein von ACS und Hochtief geführtes Konsortium sei vom Flughafen Los Angeles International zum bevorzugten Bieter für ein Bahn-Projekt erklärt worden, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Der Auftrag habe ein Volumen von 1,57 Milliarden Euro und umfasse Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb einer automatisierten Hochbahn, die Parkhäuser, Mietwagen- und Metrostationen mit den Terminals der Fluggesellschaften verbindet. Auch die Lieferung von 44 Zügen durch den kanadische Bahnkonzern Bombardier ist mit mit inbegriffen. Hochtief und sein Mehrheitsaktionär ACS sind mit jeweils 18 Prozent an dem Konsortium beteiligt. Die Bauarbeiten an dem zweitgrößten Flughafen der USA sollen Anfang 2023 abgeschlossen sein.

VW-Betriebsratschef Osterloh findet Haustarifgespräche 'enttäuschend'

WOLFSBURG - In den schwierigen Tarifverhandlungen für rund 120 000 VW-Beschäftigte zeigt sich Betriebsratschef Bernd Osterloh zunehmend ernüchtert. "Es ist wirklich enttäuschend, wie sich das Unternehmen verhält", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wolfsburg. "Und das nach Rekordverkäufen im vergangenen Jahr. Unsere Leute sind geladen, sie fühlen sich vom Unternehmen auf den Arm genommen." Mit Blick auf möglicherweise drohende Warnstreiks meinte er: "Wenn die Verhandlungen am Dienstag nicht vernünftig laufen, dann wird es von der IG Metall und unseren Kolleginnen und Kollegen sicherlich die entsprechende Reaktion geben."

Daimler will Tierversuche mit Dieselabgasen aufklären

STUTTGART - Der Autokonzern Daimler hat versprochen, die Hintergründe einer umstrittenen Studie aufzuklären, bei der Affen in den USA gezielt Dieselabgasen ausgesetzt worden waren. Daimler teilte am Samstag mit, man habe eine Untersuchung eingeleitet. Der Konzern distanzierte sich erneut von den Experimenten. "Wir halten die Tierversuche in der Studie für überflüssig und abstoßend", hieß es.

Porsche-Macan mit 3,0-Liter-Dieselmotor soll erneut in die Werkstatt

STUTTGART - Der Autobauer Porsche will sein Modell Macan mit 3,0-Liter-Dieselmotor für ein weiteres Software-Update in die Werkstätten rufen. Betroffen seien europaweit rund 52 500 Fahrzeuge mit dem Sechszylinder-Diesel, in Deutschland etwa 14 000 Autos, teilte Porsche am Freitag in Stuttgart mit. Nach Freigabe durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) würden die Besitzer kontaktiert.

IPO: Arzneimittelhersteller Dermapharm legt Preisspanne fest

GRÜNWALD - Das Arzneiunternehmen Dermapharm hat für seinen geplanten Börsengang die Preisspanne festgelegt. Die Papiere sollen für 26 bis 30 Euro auf den Markt kommen, wie der Hersteller von rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten am Freitag mitteilte. Die Angebotsfrist beginne am 29. Januar und ende voraussichtlich am 8. Februar, hieß es weiter. Erwartet werde ein Gesamtvolumen des Angebots von etwa 350 bis ca. 404 Millionen Euro.

Weitere Meldungen -Siemens-Beschäftigte planen Proteste zur Hauptversammlung -Dekabank blickt auf 100-jährige Geschichte zurück -ROUNDUP: Süßwarenmesse in Köln zeigt auch vegane und zuckerfreie Neuheiten -Strengere Regeln für kritische Antibiotika in Tiermast geplant -Ex-Commerzbank-Vorstand Beumer lockt frühere Kollegen zu Oddo BHF -Diesel-Fahrverbot: Gericht verhandelt über Zwangsgeld gegen Bayern -ROUNDUP/Personal gesucht: Bahn will 19 000 neue Leute einstellen -Wassersportmesse 'boot' schließt mit Rekordergebnis -Samsung will Fabrik in der Slowakei schließen -Krypto-Börse Coincheck will Nutzer nach Hacker-Angriff entschädigen -400 000 Menschen besuchen Grüne Woche - Start-ups auf dem Vormarsch -Deutscher Sporthandel schwächelt -Schulz über Rüstungsexporte: Differenziertes Vorgehen nötig

