Liebe Leser,

Tesla hat eine spektakuläre Woche hinter sich. Noch immer sind Charttechniker der Auffassung, der Wert sei in der Lage, 300 Euro zu überwinden und weit darüber liegende Tops zu erreichen. Damit sind 50 % Kursgewinn bzw. annähernd 20 % möglich. Im Einzelnen: Die Aktie verläuft nun durch die jüngste Kursbewegung erneut in einem Seitwärtstrend. Die Aktie fiel in die Range zwischen 258 und 280 Euro zurück. Andererseits könnte es bereits beim nächsten Mal zum starken Ausbruch kommen, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...