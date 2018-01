Etwa alle zwei Minuten infiziert sich ein Mensch mit Lepra. Aus Europa ist die Krankheit zwar weitgehend verschwunden, doch in armen Ländern mit schlechter Gesundheitsversorgung ist sie ein Massenphänomen.

Marline Harisoa sitzt im Hof eines Lepra-Zentrums in Süden Madagaskars und bewegt ihre verstümmelten Hände beim Stricken. "Am schlimmsten ist es nicht, an Lepra zu erkranken, sondern von allen ausgeschlossen zu werden", sagt die Frau, die ihr Alter auf 30 schätzt. Sie lebt bereits seit zwei Jahren in dem von katholischen Ordensschwestern betriebenen Zentrum.

"Meine Brüder und Schwestern haben sich geschämt, es nicht verstanden oder Angst gehabt", sagt Harisoa in niedergeschlagenem Tonfall. "Ich darf nicht mal Wasser vom selben Brunnen holen wie sie."

Weltweit infizieren sich jährlich mehr als 200.000 Menschen mit Lepra, das entspricht etwa einer Neuinfektion alle zwei Minuten. Betroffen sind vor allem arme Länder mit schlechter Gesundheitsversorgung. Die Hälfte der weltweiten Neuerkrankungen wird aus Indien gemeldet, aber auch Indonesien, Bangladesch, Brasilien, Kongo und Madagaskar sind betroffen. Jedes Jahr verlieren unzählige Menschen weltweit Gliedmaßen oder erleiden Verstümmelungen wegen einer zu spät erkannten Erkrankung.

"Das Problem ist, dass manche Kranke mehr als 100 Kilometer vom nächsten Arzt entfernt leben", erklärt der Mediziner Andriamira Randrianantoandro im Lepra-Zentrum Marana rund neun Autostunden südlich der Hauptstadt Antananarivo. Sie nähmen die mühsame Reise zu einem Arzt erst auf, wenn die Symptome bereits fortgeschritten seien.

Erste Symptome der vom Erreger Mycobacterium leprae ausgelösten Krankheit sind Hautflecken, die taub werden. Später kann ...

