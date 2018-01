Halle (ots) - Im Landesverband Sachsen-Anhalt tobt der interne Streit wie eine Art Stellungskrieg, ohne wesentliche Geländegewinne für eine Seite. Landeschef André Poggenburg hat die Mehrheit hinter sich. Er lenkt die Fraktion und den Landesvorstand. In Gardelegen hat nun der gegnerische Parteiflügel die Muskeln spielen lassen. Er ließ wichtige Beschlussvorlagen durchfallen. Um die nötige Zweidrittelmehrheit der Stimmen zu erhalten, hätte es Kompromisse gebraucht. Dazu aber ist Sachsen-Anhalts AfD nicht in der Lage.



