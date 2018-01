Berlin (ots) - Robert Habecks herausragende Qualität besteht darin, dass er den Leuten Lust auf Politik machen kann wie derzeit kein zweiter Politiker in Deutschland. Dass da einer den Optimismus verbreitet, dass es im besseren Sinne anders werden könnte, ist in dieser düsteren Gegenwart von unschätzbarem Wert. Die Qualität potenziert sich noch, wenn er mit Baerbock gemeinsam auftritt. Habecks Zugang ist freilich sehr feuilletonistisch. Das reicht, um Projektionen auf sich zu ziehen. Es reicht nicht mehr, wenn man als Vorsitzender jeden Tag sehr konkret Stellung nehmen muss zu sehr konkreten politischen Fragen. Im Übrigen ist Habecks politische Verortung durchaus diffus. Das hat seine Bewerbungsrede erneut bewiesen.



