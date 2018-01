Die Konservativen bleiben im Superwahljahr 2018 auf Erfolgskurs. Die SPÖ sieht Wien als Politik-Alternative zur rechtskonservativen Bundesregierung. Das soll den Sieg bei der Landtagwahl 2020 sichern.

Mit einem neuen Landeschef wollen Österreichs Sozialdemokraten ihre Hochburg Wien gegen die konservative ÖVP und die rechte FPÖ verteidigen. Der 56-jährige Kommunalpolitiker Michael Ludwig wurde am Samstag zum Vorsitzenden des SPÖ-Landesverbands gewählt. In einer Kampfabstimmung gegen den SPÖ-Fraktionschef Andreas Schieder setzte sich der Vertreter des rechten Parteiflügels mit 57 Prozent der Stimmen durch. Ludwig folgt Michael Häupl, der nach 24 Jahren abtrat. Er übernimmt von ihm wohl im Mai auch das Amt des Ministerpräsidenten. Die SPÖ will bei der Landtagswahl 2020 stärkste politische Kraft bleiben.

Die politische Konkurrenz bleibt aktuell auf Erfolgskurs. Die erste von vier Landtagswahlen 2018 wurde am Sonntag zu einem - ziemlich überzeugend bestandenen - Stimmungstest für die neue rechtskonservative Bundesregierung von ÖVP und FPÖ. Bei der Landtagswahl in Niederösterreich verteidigte die ÖVP ihre absolute Mehrheit nach Parlamentsmandaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...