Liebe Leser,

mit dem Investmentfonds Dekafonds CF verfolgen Sie als Anleger ein mittel- bis langfristiges Anlageziel. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen zu investieren, überwiegend ihren Sitz in Deutschland haben oder einen Großteil ihrer Umsatzerlöse in Deutschland generiert haben. Bei den restlichen Investments beschränkt sich das Fondsmanagement auf Aktien aus Unternehmen mit Sitz in Europa. (WKN: 847450)

Rendite und Risiko: ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...