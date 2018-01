Aus den Reihen der Politik hagelt es Kritik an den angekündigten hohen Bonus-Zahlungen bei der Deutschen Bank. Mehr als eine Milliarde Euro sollen die Manager bekommen. Bei Union und SPD stößt das aus Unverständnis.

Politiker reagieren mit Unverständnis und Empörung auf Medienberichte, wonach die Deutsche Bank trotz erneuter Jahresverluste Boni von etwa einer Milliarde Euro an ihre Mitarbeiter und Manager ausschütten will. SPD-Chef Martin Schulz sagte der "Bild"-Zeitung (Montag): "Überall schließen Bankfilialen, Kunden verlieren ihre Berater, Berater ihre Jobs. Wenn in dieser Situation Boni in Höhe von einer Milliarde Euro ausgeschüttet werden, dann verliert ein Unternehmen nicht nur an Ansehen. Das schadet ...

