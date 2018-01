Carrefour kündigte eine potentielle Investition von Tencent und Yonghui in Carrefour China sowie eine strategische Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Tencent in China an. Die potentielle Investition wird Carrefours globale Einzelhandelskenntnisse mit der hervorragenden technologischen Leistung von Tencent und dem betrieblichen Knowhow von Yonghui und insbesondere seinen tiefgehenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...