BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Parteitag der Grünen:

"Der Realo-Flügel habe die Macht übernommen, war zu hören. Doch das ist ein Missverständnis. Schon in ihren Parteitagsreden bemühten sich Habeck, der Umverteilung und höhere Steuern forderte, und Baerbock, die einen angeblichen Alltagsrassismus geißelte, nach Kräften um Signale an den linken Flügel, dem sich weiterhin mindestens ein Drittel der Delegierten zurechnet. Unter den sechs Vorstandsmitgliedern sind mindestens drei Linke. Niemand schien sich um bürgerliche Milieus zu sorgen, keiner plädierte für den freien Markt oder weniger Staat, und die negativen Folgen der Massenzuwanderung wurden nur ganz am Rande angesprochen. Für die traditionellen Milieus von SPD, FDP oder Union war wenig im Angebot."/al/DP/she

