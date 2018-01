BERLIN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten der fünf ostdeutschen Länder kommen am Montag (13.30 Uhr) zu einem Treffen in Berlin zusammen. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) will als amtierender Vorsitzender der Runde vor allem für eine gemeinsame Position zu einem Abbau der EU-Sanktionen gegen Russland werben.

Wegen der traditionell guten Beziehungen zu Russland schadeten die aktuellen Strafmaßnahmen der ostdeutschen Wirtschaft in besonderem Maße, hieß es aus der Magdeburger Staatskanzlei. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) signalisierte bereits Unterstützung für die Idee.

Ein weiteres Thema wird laut Ramelow die bisherige Ungleichverteilung von Bundesbehörden zwischen Ost und West sein. Er forderte, bei der Entscheidung über neue Behörden künftig zunächst die Option einer Ansiedlung in Ostdeutschland zu prüfen, das bisher benachteiligt sei.

Die Ministerpräsidentenkonferenz Ost dient den fünf ostdeutschen Ländern dazu, ihre Positionen und Interessen zu koordinieren. Der Vorsitz wechselt jährlich im Herbst. Am Donnerstag kommen dann alle Länderregierungschefs, auch die westdeutschen, in Berlin zusammen./hnl/DP/she

