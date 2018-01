Politik und Umweltschützer kämpfen für die plastikfreie Welt. Doch die ist eine Illusion. Der Verbrauch wird weiter steigen - und Recycling nicht funktionieren.

Andere Vorstandschefs bringen vielleicht einen Kugelschreiber oder edlen Füller mit zum Termin. Mark Garrett hat immer einen Edding dabei. Der bunte Filzschreiber dient ihm aber nicht zum Malen oder Markieren, sondern als leuchtendes Beispiel. Mit ihm will der Vorstandschef des Kunststoffproduzenten Borealis zeigen, wie vorbildlich Plastik wiederverwertet werden kann. Das Unternehmen hat dabei geholfen, die Hülle des Stifts zu entwickeln, die aus altem Kunststoff besteht. Damit auch jeder kapiert, wie umweltfreundlich das ist, schmückt ein kleiner grüner Baum den Edding.

Warum Garrett den Stift so demonstrativ vorzeigt, das hat einen einfachen Grund: Der bunte Schreiber ist eine Besonderheit. Dass handelsübliche Produkte aus recyceltem Plastik hergestellt werden, ist und bleibt die Ausnahme. Zwar gelten die Deutschen als penible Müllsortierer, emsige Pfandflaschensammler und damit als Vorreiter beim Recycling. Tatsächlich hat Deutschland als eine der ersten Nationen überhaupt ein System eingeführt, um Müll zu sammeln, zu sortieren und wieder zu verwerten. Doch außer einem guten Gewissen haben diese Bemühungen wenig gebracht.

Im Gegenteil: Auch im Vorzeigeland Deutschland steigen Produktion und Verbrauch von Kunststoffen ungebremst weiter, die Menge des jährlichen Plastikabfalls hat sich zwischen 1994 und 2015 auf fast sechs Millionen Tonnen verdoppelt. Weder die Einführung des Grünen Punkts noch der symbolträchtige Verzicht des Handels auf Plastiktüten haben an der Entwicklung Wesentliches geändert, einzig die Finanzkrise ließ sie kurz stagnieren. Ein Ende des Booms ist nicht absehbar. Da mögen Umweltschützer noch so mosern und Politiker an neuen Regelungen arbeiten: Das Plastikzeitalter wird ganz sicher nicht so bald vorbei sein. Vielmehr steht der Höhepunkt der Epoche noch bevor.

Schließlich sind große Teile der deutschen Wirtschaft abhängig vom Plastik. Deutschland ist nach China und den USA einer der größten Produzenten der Welt, die Autohersteller setzen ebenso auf immer leistungsfähigere und innovativere Werkstoffe wie die Bauindustrie, die Elektronikbranche, die Landwirtschaft. Dabei sollen die Kunststoffe möglichst hochwertig sein, Granulate aus altem, recycelten Plastik wollen die meisten Unternehmen schon wegen qualitativer Bedenken kaum einsetzen. Erst recht nicht, wenn diese auch noch teurer sind als neue Ware.

Solange sich an dieser Schieflage nichts ändert und es keine ökonomischen Anreize für die Wiederverwertung gibt, bleibt das Müllproblem ungelöst, werden alle noch so gut gemeinten Gesetze und Verordnungen weitgehend wirkungslos verpuffen. Gerade nimmt die EU einen neuen Anlauf. "Wenn wir nichts unternehmen, haben wir in 50 Jahren mehr Plastik als Fische in den Ozeanen", warnt Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. Bis spätestens Mai soll ein Gesetzesvorschlag vorliegen, der vorschreibt, dass bis zum Jahr 2030 alle Plastikverpackungen wiederverwertbar sein sollen. Brüssel will Standards für sortierten Plastikmüll entwickeln, auch über ein Verbot von Einweggeschirr denkt man nach.

Dabei haben viele Länder noch nicht mal die bisherigen, deutlich laxeren Vorgaben umgesetzt. So müssen eigentlich schon jetzt 22,5 Prozent der Plastikverpackungen in der EU wieder verwertet werden. In Griechenland und einigen anderen Ländern aber landet immer noch fast der gesamte Müll auf den Deponien. Ein funktionierendes System, den Müll einzusammeln und zu sortieren, existiert dort kaum. Und selbst wenn die Recyclingquoten steigen, ist keineswegs sicher, dass die Industrie das Material dann auch tatsächlich einsetzt.

Um zu verstehen, wie groß das Problem auch in Deutschland ist, genügt der Blick in den nächsten Supermarkt. Einwegplastikflaschen stapeln sich in den Regalen, einzeln verpackte Bonbons und plastiklaminierte Gurken zieren die Auslagen, selbst bioetikettiertes Obst und Gemüse wird eingeschweißt in Folie angeboten. Verpackungen machen lediglich 35,2 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Plastiks aus, so das Ergebnis einer Studie des Dienstleisters Consultic im Auftrag verschiedener Kunststoffverbände. Doch weil sie meist nur wenige Wochen in Regalen und bei Konsumenten verbringen, fallen durch sie mehr als 60 Prozent des Plastikabfalls an.

Der Müllberg wächst

Das ist die offensichtliche Seite des Problems. Die verborgene verbirgt sich in Gebäuden, Autos und Elektronikartikeln. Der dort verwendete Kunststoff ist langlebig, wird aber ebenfalls irgendwann als Abfall enden. Und die verarbeitete Menge wächst, die Industrie boomt. Der Verband Plastics Europe zählt derzeit mehr als 6000 Unternehmen in Europa, die von dem Geschäft leben. 1,5 Millionen Jobs hängen an der Branche. Bei den meisten Herstellern steigen die Umsätze, sind die Prognosen positiv. Dabei wächst vor allem die Nachfrage nach Spezialmaterial, nach komplizierten Verbindungen aus immer mehr Weichmachern und Kunststoffvarianten.

Immer leistungsfähiger, immer langlebiger sollen die neuen Kunststoffe sein - und vor allem auch immer mehr Brillanz und Farbkraft haben. Scharen von Experten forschen nach neuen Kunststoffen. So auch bei Borealis. Das Unternehmen mit Sitz in Österreich ist einer der größten Produzenten von Kunststoff in Deutschland. Es forscht nicht nur an Eddings im Ökodesign, sondern arbeitet auch mit Autobauern wie ...

