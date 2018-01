NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axel Springer von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch nach der stark überdurchschnittlichen Kursentwicklung sieht Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie noch Luft nach oben. Mit dem jüngsten Verkauf von AuFeminin habe der Medienkonzern unterstrichen, dass die Portfoliooptimierung für zusätzliches Potenzial sorgen könne. Diebel hält aus dem Randgeschäft weitere Verkaufserlöse von einer Milliarde Euro für möglich. Die Aktie sei noch günstig bewertet./ag/zb

Datum der Analyse: 29.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005501357

AXC0033 2018-01-29/06:54