Aus Angst vor Image- und Umsatzverlusten gehen US-Cloud-Anbieter wie IBM und Microsoft auf die Barrikaden und bauen Schutzwälle. Nicht etwa gegen Spione. Nein: gegen ihre eigene Regierung und deren Dienste.

Die Situation mutet absurd an. Auf der einen Seite: die USA. Sinnbild für Freiheit und Chancen, für Hightech und Fortschritt und für eine von vielen beneidete Dominanz in der digitalen Welt. Auf der anderen Seite: Microsoft & IBM. Zwei Dinosaurier der US-Digitalindustrie, die lange von den industriefreundlichen Rahmenbedingungen in der Heimat profitierten und von dort aus erfolgreich Märkte auf der ganzen Welt eroberten.

Wo früher Harmonie herrschte, ist jetzt offene Konfrontation. Mit allen Mitteln wehren sich die Unternehmen seit einiger Zeit gegen die zunehmenden Bestrebungen ihrer eigenen Regierung, Zugang zu Kundendaten in Rechenzentren auf der ganzen Welt zu erhalten - selbst wenn diese außerhalb des legalen Einflussbereichs der US-Justiz liegen. Die Amtseinführung ...

