Immer in Bewegung bleiben, und nie vergessen, was eine schwedische Krone wert ist, war das Motto von Ikea-Gründer Ingvar Kamprad. So hat er den Weltkonzern aufgebaut. Nun ist er verstorben. Ein Porträt.

Es ist ein kleiner, unscheinbarer Ort, von dem aus der Schwede Ingvar Kamprad ab 1943 mit umgerechnet rund 30 Euro Startkapital in der Tasche ein Möbel-Imperium aufbaute. Im südschwedischen Älmhult wäre nicht viel los, wenn es nicht Ikea gäbe. Mit der riesigen Möbelkette ist in der Stadt jeder irgendwie verbandelt. Und über ihren Gründer hat jeder, den man auf der Straße fragt, nur Gutes zu erzählen. Schließlich verdanken dem Mann, der "Billy" und "Knut" weltweit bekannt machte, viele ihren Job.

Seine Landsleute haben ihm auch verziehen, dass er mit den Nationalsozialisten sympathisierte. Als das ans Licht kam, entschuldigte er sich vor laufender Kamera dafür bei seinen Mitarbeitern und verhinderte so einen größeren Skandal. Jetzt ist einer der reichsten Schweden mit 91 Jahren gestorben. Friedlich eingeschlafen in seinem Heim in Småland, wie der Konzern mitteilte.

Dorthin hatte er sich im März 2014 zurückgezogen, nachdem er zuvor vier Jahrzehnte lang im Ausland gelebt hatte. Nach dem Tod seiner Frau Margaret wollte er die Schweiz hinter sich lassen und seiner Familie näher sein. Kurz zuvor hatte er sich aus dem Aufsichtsrat der Firma, die das Ikea-Konzept vermarktet, zurückgezogen - auch aus gesundheitlichen Gründen. "Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Rücken, und deshalb habe ich nicht die Energie, so weiterzumachen ...

