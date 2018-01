The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0250363 QNB FINANCE 2028 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0040580 QNB FINANCE 2023 FLR MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0002582600 BELFIUS BK 18/UND FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CA68323AER10 ONTARIO PROV. 2025 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0400441280 UBS GROUP FDG 18-UND. BD01 BON USD N

CA XFRA DE000A2G87E2 ACCENTRO R.EST.ANL.18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSRN0 ROCHADE B.P. ANL 17/21 NR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013311180 AGENCE FSE DEV. 18-38 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013313020 CM-CIC HOME LOAN 18/26MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013313186 UBISOFT ENTMT 18-23 BD02 BON EUR N

CA XFRA US500769HS68 KRED.F.WIED.V.18/2028 DL BD02 BON USD N

CA XFRA US9128283U26 US TREASURY 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA USU25257AD54 DIAMONDB.ENERGY 18/25 2 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1481014691 ASIAN DEV. BK 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1760094034 CADES 18/21 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1760409042 CHILE 18/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1760777604 INTL FIN. CORP. 18/48 ZO BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1760804424 INTL FIN. CORP. 18/23 BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1761721262 AROUNDTOWN 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1761785077 INNOGY FINANCE 18/29 MTN BD02 BON EUR N

CA A1DB XFRA CA09368H1091 BLOCK X CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 1UT XFRA CA56660Q2045 MARGAUX RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR N

CA AB1 XFRA GB00B128C026 AIR BERLIN PLC EO -,25 EQ00 EQU EUR Y

CA SYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF EQ00 EQU EUR Y