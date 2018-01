The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0204451 BNP PAR.(SYD) 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0017687 BNP PAR.(SYD) 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3SG0000235 NSW TREASURY CORP. 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA CA135087E265 CDA 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CA38141GRE66 GOLDMAN SACHS GRP 13/18 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0142821443 NED.WATERSCH. 12-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQBE6 HESSEN SCHA.13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2E50 BAY.LDSBK.IS.S.31437 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XMF4 DT.BANK MTN 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6DY82 DEKABANK DGZ IHS.S.5024 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FSW8 DEKABANK DGZ IHS.S.6398 BD00 BON EUR N

CA I5CT XFRA XS0740606768 INST.CRED.OFIC. 12/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0001053361 BAYERN LSA 10/18 S117 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB3805 NORDLB IS.S.858 BD01 BON EUR N

CA MD2C XFRA ES0000101545 COMUNIDAD MADRID 13-18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206RAJ14 AT + T INC. 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US073902RU43 JPMORG.CHASE 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US50075NAU81 MONDELEZ INTL 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US92976WBH88 WELLS FARGO 08/18 MTN BD01 BON USD N

CA TA1B XFRA XS0877720986 TELEKOM AUSTR. 13-UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0879105558 CBOM FINANCE 13/18 REGS BD01 BON USD N

CA CMCZ XFRA US46623EKD03 JPMORGAN CHASE 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US878742AX37 TECK RESOURCES LTD. 12/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796LJ67 US TREASURY BILL 02/01/18 BD02 BON USD N