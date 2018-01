FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB2FF9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/16 0.002 %

XFRA DE000HSH4WV4 HSH N WM CG 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH31N5 HSH NORDBANK IZ 5 12/20 0.001 %

ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.127 EUR

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.257 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.225 EUR

CAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.171 EUR

BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.193 EUR

T97 XFRA JP3587600002 TOKYO DOME CORP. 0.132 EUR

TZ7 XFRA JP3553200001 TOHO CO. LTD. 0.184 EUR

SPH1 XFRA JP3420600003 SEKISUI HOUSE 0.279 EUR

XFRA DE000HSH5XK2 HSH NORDBANK FZ P1 16/20 0.000 %

AI3A XFRA ES0109067019 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 0.480 EUR

H0Q XFRA KYG211501005 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.048 EUR

7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.153 EUR