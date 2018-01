FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

17D XFRA US0390141051 ARCADIA BIOSCIENC.DL-,001

9FS XFRA MXP690491412 GR.FIN.SANTANDER MEXICO B

DDJ XFRA JP3549100000 SAMURAI + J PARTNERS CO.

PZ41 XFRA ES0171743901 PROMOTORA D.IN. A EO 0,94

5M6 XFRA NO0010663669 MAGSEIS AS NK 0,05

XFRA CA53626Q3035 LIONS GATE METALS INC.

0ZP XFRA US98979H1032 ZOSANO PHARMA DL-,0001