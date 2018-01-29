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ARCADIA BIOSCIENCES INC
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BLOCK X CAPITAL CORP0,271-10,86 %
MAGSEIS ASA1,85-5,37 %
PROMOTORA DE INFORMACIONES SA2,45-0,20 %
SAMURAI&J PARTNERS CO LTD2,64-91,32 %
ZOSANO PHARMA CORPORATION0,292-14,12 %