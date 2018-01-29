FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.01.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
YZA XFRA CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,02
PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A
B82 XFRA KYG117671035 BLOCKCHAIN GROUP HD-,01
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
YZA XFRA CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,02
PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A
B82 XFRA KYG117671035 BLOCKCHAIN GROUP HD-,01