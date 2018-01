Am 6. Dezember 2017 haben sieben institutionelle Investoren aus Europa in Mailand das Netzwerk ‚Shareholders for Change" (SFC) gegründet. Das Netzwerk dient als Informations-Plattform um den Austausch und die Kooperation jener internationaler Investoren zu optimieren, denen Nachhaltigkeit ein Anliegen ist. Aber das ist nicht alles! ‚Shareholders for change" versteht sich auch als aktiver Treiber für eine nachhaltige Entwicklung in der Anlagepolitik institutioneller Investoren. Es geht darum ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass verantwortliches Veranlagen nicht nur ‚Gewinnerzielung", sondern auch Verantwortung für die Zukunft bedeutet. Ethisches und nachhaltiges Wirtschaften. Die sieben Gründungsmitglieder ‚Bank...

