Niki Lauda hat Zeitungsberichten zufolge 30,3 Mio. Euro plus 16,5 Mio. Euro Zuschuss für den laufenden Betrieb geboten. Den ersten Teil des Kaufpreises - rund 12 Mio Euro - hat Lauda offenbar am Freitag bezahlt. Eine Sprecherin Laudas wollte den Bericht nicht kommentieren. Lauda, der Niki 2003 gründete und später an Air Berlin verkaufte, erhielt mit seiner Firma Laudamotion am Dienstag den Zuschlag für die österreichische Gesellschaft und bremste damit den spanisch-britischen Konzern IAG aus.



