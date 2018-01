EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt vorab Umsatz des 4. Quartals 2017 von EUR 470,3 Mio. und damit Rekordumsatz für das Gesamtjahr 2017 bekannt; gestiegene Visibilität der Umsatzpipeline führt zu Erhöhung ...

Premstätten, Österreich (29. Januar 2018) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt vorab den Umsatz des 4. Quartals 2017 in Höhe von EUR 470,3 Mio. bekannt, der einen Rekordumsatz für das Gesamtjahr 2017 ergibt. Mit einem Umsatzanstieg im 4. Quartal 2017 von 252% gegenüber dem Vorjahresquartal erzielte ams 2017 einen Rekordwert des Jahresumsatzes von EUR 1.063,8 Mio., das ist ein Anstieg um 93% gegenüber EUR 549,9 Mio. im Vorjahr (282% bzw. 100% auf Basis konstanter Wechselkurse). Dieses erhebliche Wachstum ergab sich insbesondere aus Neugeschäft im Consumer-Markt in den Bereichen 3D-Sensorik und hochwertige Lichtsensoren.

Basierend auf einer gestiegenen Visibilität seiner Umsatzpipeline hebt ams seine Umsatzwachstumserwartung für den Zeitraum 2016-2019 auf 60% durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) an, verbunden mit dem Ziel einer bereinigten EBIT-Marge von 30% ab 2019. Dieser starke Anstieg, der in einer Umsatzerwartung für 2019 von mehr als EUR 2,2 Mrd. resultiert, beruht vor allem auf einer Reihe von Wachstumsmöglichkeiten in der Umsatzpipeline für Smartphone- und Consumer- Anwendungen, die nun deutlicher sichtbar werden. Vor dem Hintergrund eines strukturell wachsenden Sensorikmarkts umfasst dies unter anderem Programme in 3D-Sensorik, optischer und Spektralsensorik sowie attraktive Wachstumsbeiträge aus dem Automotive-, Industrie- und Medizintechnikgeschäft von ams.

ams wird Finanzinformationen für das Geschäftsjahr und 4. Quartal 2017, wie zuvor angekündigt, am 6. Februar 2018 vor Handelsbeginn bekanntgeben.

Über ams ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]

ams social media: Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/amsAnalog [https://twitter.com/ amsAnalog] oder teilen Sie uns unter https://www.linkedin.com/company/ams-ag [https:// www.linkedin.com/company/ams-ag]

