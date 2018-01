FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HOCH - Dem Dax winken am Montag zunächst wieder Kursgewinne: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,28 Prozent höher auf 13 378 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax zwar zwischenzeitlich mit 13 596 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Der Sprung über das bisherige Hoch aus dem November erwies sich jedoch zunächst als Fehlausbruch - es ging wieder abwärts.

USA: - REKORD - Die Wall Street hat am Freitag im Sog starker Tech- und Biotech-Werte neue Höhen erklommen. Überzeugende Geschäftszahlen des Chipkonzerns Intel beruhigten die Anleger, die sich jüngst über eine drohende Trendwende in der zuletzt so erfolgreichen Branche gesorgt hatten. Die Intel-Aktien führten denn auch den Dow Jones Industrial mit einem Plus von 10,55 Prozent an. Der US-Leitindex selbst schloss mit plus 0,85 Prozent auf 26 616,71 Punkte auf einem Rekordhoch. Auf Wochensicht summierte sich der Gewinn auf mehr als 2 Prozent.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Asiens Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden: In Südkorea und Australien ging es aufwärts, in China samt Hongkong abwärts und die Kurse in Japan traten auf der Stelle. Die Anleger schauten derzeit stark auf die Berichtssaison der Unternehmen, erklärte ein Beobachter.

DAX 13.340,17 0,31% XDAX 13.389,21 0,54% EuroSTOXX 50 3.647,41 0,48% Stoxx50 3.259,05 0,44% DJIA 26.616,71 0,85% S&P 500 2.872,87 1,18% NASDAQ 100 7.022,97 1,54% Nikkei 225 23.629,34 0% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BELASTET - Der Bund-Future dürfte es mit den Vorgaben aus dem frühen asiatischen Handel schwer haben, positives Terrain zu erreichen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Montagmorgen. Im Tagesverlauf sollte er sich zwischen 159,10 und 160,55 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 159,80 -0,30% Bund-Future Settlement 159,79 0,01%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,24 DOLLAR - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn zunächst nur wenig von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2420 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2436 Dollar festgesetzt. Zum Wochenstart dürften vor allem amerikanische Konjunkturdaten auf das Interesse der Anleger stoßen.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2417 -0,02% USD/Yen 108,79 0,06% Euro/Yen 135,09 0,04%

ROHÖL:

Brent (März-Lieferung) 70,41 0,12 USD WTI (März-Lieferung) 66,30 0,20 USD

