Im Jahr 2015 lag die Wahrscheinlichkeit für Unternehmen, Daten aufgrund von Cyberattacken zu verlieren, bei rund 20 Prozent. Künftig müssen Unternehmen stärker als bisher dafür Sorge tragen, solche "Datenpannen" zu vermeiden. Mit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, DSGVO (englisch: GDPR), die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, kommen auf Unternehmen neue technische und organisatorische Anforderung in punkto Datenschutz und Datensicherheit zu. Ansonsten drohen empfindliche Strafen von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Die Verordnung gilt für alle Unternehmen, die in der europäischen Union ansässig sind oder EU-Bürgern Waren und Dienstleistungen anbieten.

Die DSGVO kommt zu einer Zeit, in der das Vertrauen in das sogenannte Internet der Dinge (IoT) aufgrund von zahlreichen Cyberattacken nachhaltig Schaden zu nehmen droht. Vor dem Hintergrund eines global wachsenden IoT-Markvolumens, das von Experten auf bis zu 40 Milliarden vernetzter Geräte bis 2020 sowie ...

