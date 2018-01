Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 2260 auf 2327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das höhere Kursziel basiere in erster Linie auf höheren Gewinnschätzungen (Ebitda) für 2019, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen für das zweite Halbjahr 2017 Rahmen der Erwartungen./bek/ajx Datum der Analyse: 26.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-01-29/08:03

ISIN: CH0010645932