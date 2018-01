Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fiat Chrysler nach Zahlen von 29,60 auf 31,00 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Er erhöhe die Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2018 bis 2022 um durchschnittlich 13 Prozent, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Autohersteller profitiere von der Steuerreform in den USA. Dies überkompensiere Gegenwind durch Wechselkurse und ein schwächeres Wachstum der Marke Maserati./bek/ajx Datum der Analyse: 26.01.2018

ISIN: NL0010877643