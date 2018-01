Die Aktie von ThyssenKrupp stand im DAX am Freitag mit einem Plus von 2,6 Prozent an erster Stelle, nachdem die Analysten von JP Morgan ihr Kursziel von 25 auf 26,50 Euro angehoben hatten. Den möglichen Zusammenschluss mit Tata Steel bewerteten sie als einen positiven Kurstreiber. Bereits tags zuvor hatten die Analysten der Commerzbank ihr Ziel von 32 Euro mit einer Kaufempfehlung bestätigt. Im ersten Quartal könnte besonders die Sparte Materials Services zu einem starken operativen Ergebnis beigetragen haben, meinten die Analysten. Ihre Kollegen von der Schweizer Credit Suisse hatten bereits zuvor ihre Einstufung auf Outperform mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Als wichtige Kurstreiber nannten sie die Neuausrichtung ...

